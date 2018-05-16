التعليم: إتاحة نماذج امتحانات الثانوية على موقع الوزارة لتدريب الطلاب

أكد الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أنه جرى إتاحة كلٍ من "النماذج التدريبية الاسترشادية الأربع، ونموذجي امتحانات الدورين الأول والثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي السابق 2016 /2017، اليوم، على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأوضح حجازي أنه على الطلاب مراعاة أن النماذج التي أُتيحت اليوم على الموقع الرسمي للوزارة، قد تم وضعها في ضوء المناهج الدراسية للعام الدراسي السابق 2016 /2017، متمنيًا لهم النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اتاحة نماذج الامتحانات على موقع الوزارة، يأتي في إطار حرصها على تدريب طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية، على شكل الورقة الامتحانية، وتهيئتهم وإعدادهم بشكل جيد لخوض ماراثون الامتحانات للعام الحالي 2017 /2018، والذي سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 يونيو.

واضاف أنها تأتي أيضا، تلبيةً لرغبة أولياء الأمور في إتاحة نماذج امتحانات العام الدراسي السابق، لتدريب أبناءهم على أكبر قدر ممكن منها.