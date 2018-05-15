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الوطن

70 منحة دراسية من "مصر الخير" لطلاب الثانوية العامة بالمحافظات

اليوم PM 07:43
كتب: حماده الشوادفي
70 منحة دراسية من "مصر الخير" لطلاب الثانوية العامة بالمحافظات

وكيل وزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 70 منحة دراسية مقدمة من مؤسسة "مصر الخير" لطلاب الثانوية العامة بجميع المحافظات سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة، وذلك من أجل إنشاء جيل رائد من الشباب يتولى دور القيادة فى المستقبل.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم منشور بتفاصيل المنحة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وتقدم المنحة للطلاب الذين سوف يحصلون عليها المصروفات الدراسية بالجامعة والكتب والمستلزمات المعملية وبدل للإعاشة والإقامة طوال فترة المنحة.

وتشترط المنحة أن يكون الطالب مصري الجنسية ولا يقل مجموعة بالثانوية العامة عن 93% وألا يزيد سن المتقدم عن 19 سنة.

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