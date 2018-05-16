"إعلام المصريين": "كل يوم" الركيزة الأساسية لنجاح "ON E".. وأديب يعود أول سبتمبر

أعلنت شركة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات أون، أن الإعلامي الكبير عمرو أديب مستمر في تقديم برنامجه "كل يوم" على قناة "أون E"، وأن البرنامج سيتوقف طوال شهر رمضان، والإجازة الصيفية ليعود البرنامج في سبتمبر ٢٠١٨ بكامل فقراته.

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وأكد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن التجديد مع الإعلامي الكبير عمرو أديب لموسم جديد جاء استكمالا للمشوار الذي بدأه، مع إنطلاق قنوات "ON" في أواخر 2016.

وأضاف أن البرنامج يمثل الركيزة الأساسية في نجاح القنوات، ومن خلالها حصدت القناة العديد من الجوائز خلاف حصول "أديب" على لقب أحسن مذيع في أكثر من استفتاء جماهيري.