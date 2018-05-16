الإمارات تفرض عقوبات اقتصادية على قيادات مجلس شورى حزب الله

فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، عقوبات اقتصادية على قيادات بمجلس الشورى لحزب الله اللبناني المدعوم من قبل إيران، بهدف تقويض نشاطاته ونشاطات طهران في تمويل الميليشيات المسلحة بالمنطقة، وذلك في سياق التعاون المشترك للدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الارهاب الدولي في الرياض.

يأتي ذلك، في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء بـ"مركز استهداف تمويل الإرهاب" من خطوات مهمة لتقويض نشاطات إيران وحزب الله المزعزعة للاستقرار بالمنطقة، حسبما ذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية "وام".

وكانت الدول السبع الأعضاء، قررت فرض عقوبات اقتصادية، على كل من "حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إلى جانب نعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين الخليل وإبراهيم الأمين السيد" بالاضافة إلى أسماء وشركات تنتمي وتدعم نشاطات إيران والحزب، وهم "طلال حمية وعلي يوسف شرارة ومجموعة سبكترم وحسن إبراهيمي ومؤسسة ماهر تريدنج التجارية وهاشم سيف الدين وأدهم طباجة والإنماء جروب وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات" وجميعهم قد سبق إدراجهم على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها المركز "قائمة عقوبات" على النشاطات الإرهابية، منذ تأسيسه في 21 مايو 2017، وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتقويضها، ووقف تمويل أعمالها التي تتسبب في تهديد الأمن القومي للدول الأعضاء.