"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد أول أيام رمضان وتستمر حتى الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن جميع محافظات الجمهورية، ستشهد الخميس أول أيام شهر رمضان، موجة حارة، وسيكون ارتفاع درجات الحرارة غدًا من 3 لـ4 درجات، تتضاعف بدءا من بعد غد الجمعة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن الموجة الحارة ستؤثر على أغلب انحاء الجمهورية من الخميس وحتى نهاية يوم الثلاثاء القادم، مؤكدًا أن محافظات الصعيد ستعاني من الحرارة.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، الإكثار من تناول السوائل عند السحور، وعدم التعرض للشمس مباشرة.