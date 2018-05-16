تسجيل الدخول

الوطن

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد أول أيام رمضان وتستمر حتى الثلاثاء

منذ 49 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد أول أيام رمضان وتستمر حتى الثلاثاء

الأرصاد

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن جميع محافظات الجمهورية، ستشهد الخميس أول أيام شهر رمضان، موجة حارة، وسيكون ارتفاع درجات الحرارة غدًا من 3 لـ4 درجات، تتضاعف بدءا من بعد غد الجمعة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن الموجة الحارة ستؤثر على أغلب انحاء الجمهورية من الخميس وحتى نهاية يوم الثلاثاء القادم، مؤكدًا أن محافظات الصعيد ستعاني من الحرارة.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، الإكثار من تناول السوائل عند السحور، وعدم التعرض للشمس مباشرة.

أخبار متعلقة

"الأرصاد" تعلن حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

"الأرصاد" تعلن حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا
الأرصاد توضح حركة الملاحة بالنسبة للبحر الأحمر والبحر المتوسط اليوم

الأرصاد توضح حركة الملاحة بالنسبة للبحر الأحمر والبحر المتوسط اليوم
الأرصاد: طقس اليوم الأربعاء 16 - 5 - 2018

الأرصاد: طقس اليوم الأربعاء 16 - 5 - 2018
"الأرصاد" توضح حالة البحرين الأحمر والمتوسط.. اليوم

"الأرصاد" توضح حالة البحرين الأحمر والمتوسط.. اليوم
"الأرصاد": الأسبوع الأول من شهر رمضان يشهد موجة شديدة الحرارة

"الأرصاد": الأسبوع الأول من شهر رمضان يشهد موجة شديدة الحرارة

التعليقات

أهلا رمضان

أحدث الأخبار

وزير القوى العاملة: السيسي شدد على الحوار مع الشباب وتوفير فرص العمل

وزير القوى العاملة: السيسي شدد على الحوار مع الشباب وتوفير فرص العمل

الموافقة على إنشاء فندق رياضي بالغربية لتدعيم الأنشطة الشبابية

الموافقة على إنشاء فندق رياضي بالغربية لتدعيم الأنشطة الشبابية

رئيس "الإحصاء" لـ"الوطن": إجراء التعداد الاقتصادي 2019 بـ"التابلت"

رئيس "الإحصاء" لـ"الوطن": إجراء التعداد الاقتصادي 2019 بـ"التابلت"

مليونا جنيه دعم من "التخطيط" لتطوير شاطئ بورفؤاد في بورسعيد

مليونا جنيه دعم من "التخطيط" لتطوير شاطئ بورفؤاد في بورسعيد

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد أول أيام رمضان وتستمر حتى الثلاثاء

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد أول أيام رمضان وتستمر حتى الثلاثاء

اختيارات الوطن

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

الأكثر قراءة

عاجل