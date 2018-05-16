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الوطن

الأرصاد: طقس اليوم الأربعاء 16 - 5 - 2018

اليوم AM 07:35
كتب: شريف سليمان
الأرصاد: طقس اليوم الأربعاء 16 - 5 - 2018

طقس معتدل

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة، على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا. 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق. 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 33 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

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