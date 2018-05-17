غارة إسرائيلية على مواقع لـ"حماس" في غزة

شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء، الخميس، غارة جوية على منشآت لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق نار على جنود وعلى مدينة سديروت، وفق ما أعلن الجيش في بيان.

وذكر البيان، الذي نقله موقع "العربية نت"، أن "الجيش ضرب أهدافاً لحركة حماس (الإرهابية) في شمال قطاع غزة وخصوصاً بنى تحتية إرهابية وورشاً لتصنيع الأسلحة"، بحسب تعبير البيان.

وكانت دبابات إسرائيلية قد ضربت، الأربعاء، عدة مواقع لحماس في القطاع رداً على إطلاق نار باتجاهها.

كما أوردت شرطة الاحتلال أن منزلاً في مدينة سديروت أصيب بأضرار الأربعاء بنيران أطلقت بسلاح رشاش ثقيل من قطاع غزة دون وقوع ضحايا.

وتأتي الغارة بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة والمواجهات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بلغت ذروتها الاثنين مع مقتل 60 فلسطينياً بنيران الاحتلال بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس.

وتشهد غزة منذ 30 مارس مسيرات "العودة" التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين الذين يتجمعون على الحدود.

وتتهم إسرائيل حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، باستخدام هذه المسيرات ذريعة لإثارة أعمال عنف.