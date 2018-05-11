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الوطن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 15 فلسطينيا قرب حدود غزة

منذ 40 دقيقة
كتب: وكالات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 15 فلسطينيا قرب حدود غزة

صورة أرشيفية

أُصيب 15 مواطناً فلسطينياً، اليوم الجمعة، بجروح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب:" 15 إصابة بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، شرقي قطاع غزة".وأوضح القدرة أن "مصوراً صحفياً أصيب بقنبلة غاز في قدمه"، واصفاً جراحه بالطفيفة،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ومنذ صباح اليوم، توافد الفلسطينيون، نحو مخيمات "العودة" (الخمسة)، للمشاركة بالجمعة السابعة من مسيرة العودة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اسم "جمعة الإعداد والنذير".

جدير بالذكر،ان مسيرات العودة، بدأت في 30 مارس الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 14-15 مايو الجاري (ذكرى قيام دولة إسرائيل، والمعروف بالنكبة عند الفلسطينيين)، تحت اسم "مليونية العودة".ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 49 فلسطينياً وإصابة الآلاف.

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