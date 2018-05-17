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الوطن

مؤسس "فيس بوك" يقبل دعوة البرلمان الأوروبي للمثول أمام النواب

منذ 48 دقيقة
كتب: وكالات
مؤسس "فيس بوك" يقبل دعوة البرلمان الأوروبي للمثول أمام النواب

مارك زوكربيرج-صورة أرشيفية

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن مؤسس شركة "فيس بوك" ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، قبل دعوة كانت وُجهت له سابقا للمثول أمام النواب الأوروبيين، لشرح مسائل تتعلق باستخدام وحماية البيانات الشخصية.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية، "يأمل البرلمان الأوروبي أن يلبي زوكربيرج، الدعوة في أسرع وقت ممكن، ربما خلال الأسبوع المقبل، وفق بيان الجهاز التشريعي الأوروبي".

ورأى تاياني، أن المواطنين الأوروبيين يستحقون تفسيرا كاملا ومفصلا حول لكيفية التعامل مع البيانات الشخصية للمشتركين، وقال "أرحب بقرار زوكربيرج الظهور شخصيا أمام ممثلي 500 مليون أوروبي، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة الثقة"، على حد تعبيره.

وأوضحت الوكالة الإيطالية، أن من المنتظر أن يمثل زوكربيرج أمام لجنة الحريات العامة في البرلمان وكذلك أمام رؤساء المجموعات البرلمانية، التي لا تخفي قلقها تجاه طريقة إدارة فيسبوك للمعطيات الشخصية للمشتركين وخوفها من تأثير ذلك على العمليات الانتخابية في أوروبا.

وكان البرلمان الأوروبي قرر في وقت سابق من هذا العام دعوة مؤسس "فيس بوك"، للتحدث أمام ممثلي الشعوب الأوروبية على خلفية تسرب معطيات ملايين المشتركين في العالم عبر فيسبوك إلى شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية، وكانت هذه الفضيحة قد أثرت على صورة فيسبوك في العالم بأسره.

 

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