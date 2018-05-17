رئيس الوزراء يضفي صفة "النفع العام" على 4 جمعيات أهلية

وافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على إضفاء صفة النفع العام على 4 جمعيات أهلية، بناءً على طلب غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار إسماعيل، والذي حمل رقم 951 لسنة 2018.

وتضم قائمة الجمعيات كلاً من "شهداء القنال للتنمية الشاملة بالإسكندرية"، و"الإخلاص الإسلامية بالحكماء بالزقازيق، والجمعية الإسلامية بمنشأة العماري بالأقصر".

وتتمتع الجمعيات الأربعة بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.