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الوطن

نائب: مؤتمرات الشباب تخلق كوادر قيادية قادرة على التطوير

منذ 35 دقيقة
كتب: هبه أمين
نائب: مؤتمرات الشباب تخلق كوادر قيادية قادرة على التطوير

مجلس النواب ـ صورة أرشيفية

أشاد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخلق أفكار إيجابية تساعد في تطوير العمل داخل مؤسسات الدولة.

وأشار إسماعيل، في بيان اليوم، إلى أن حرص الرئيس على المشاركة بنفسه في هذه المؤتمرات يمنحها الثقة والاهتمام، خصوصًا وأن الرئيس يفتح الباب أمام أصحاب الروئ المختلفة للتعبير عن رأيهم في القضايا المطروحة.

وأوضح أن جلسات مؤتمرات الشباب تساعد في خلق كوادر شبابية قادرة على العمل والإدارة الحديثة وهو ما يؤهلهم لتقلد المناصب القيادية في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن الرئيس كان واضحاً فيما عرض بشأن العمل على تسهيل مهمة من يأتي بعده لتولي قيادة مصر، مؤكدًا أن ما ذكره الرئيس في هذا الشأن يؤكد حرصه على مستقبل مصر وتقدمها ليس في عهده فقط، وإنما حتى للأجيال القادمة.

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