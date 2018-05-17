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الوطن

"الأزهر" يواصل حملته "ولا تسرفوا" في رمضان

منذ 33 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
"الأزهر" يواصل حملته "ولا تسرفوا" في رمضان

مشيخة الأزهر - صورة أرشيفية

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية حملته لمنع الأسراف في شهر رمضان. ونشر المركز عدم تعليمات للمواطنين لمنع الإسراف مصحوبة بهاشتاج "ولا تسرفوا".

وشملت تحذيرات المركز على:

- ترك الأجهزة الكهربائية قيد التشغيل دون حاجة إليها، إسرافٌ ينافي حفظ النعمة وشكرها.

- إضاءة المصابيح خلال النهار دون حاجة إليها، إسرافٌ ينافي حفظ النعمة وشكرها.

- أهل الاعتدال والاقتصاد هم أيسر الناس حسابًا أمام الله عز وجل يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ}

- هل تعلمُ أن إنفاق المبالغ المالية الكبيرة على أفراح الزفاف لن تهب الزوجين حياة زوجية سعيدة، والحقيقة أن التوافق، ومراعاة الحقوق والواجبات، والاحترام المتبادل أولى بالاهتمام من التفاخر بالمظاهر.

- الإسراف في النعمة ينافي شكر الله تعالى عليها، ويؤذن بزوالها؛ فإن أردت دوام النِّعم فاستخدمها فيما خُلقت له، ولا تسرف فيها، قال تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}.

- قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: (من الإسراف الأكل بعد الشبع، وقد قال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعًا فوق شبع، فإنك أن تنبذه للكلب خير من أن تأكله).هذا إذا أكلت بعد الشبع، فما البال بمن يهدر الطعام ويجعله مع القمامة في صندوق واحد.

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