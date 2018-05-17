"الأزهر" يواصل حملته "ولا تسرفوا" في رمضان

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية حملته لمنع الأسراف في شهر رمضان. ونشر المركز عدم تعليمات للمواطنين لمنع الإسراف مصحوبة بهاشتاج "ولا تسرفوا".

وشملت تحذيرات المركز على:

- ترك الأجهزة الكهربائية قيد التشغيل دون حاجة إليها، إسرافٌ ينافي حفظ النعمة وشكرها.

- إضاءة المصابيح خلال النهار دون حاجة إليها، إسرافٌ ينافي حفظ النعمة وشكرها.

- أهل الاعتدال والاقتصاد هم أيسر الناس حسابًا أمام الله عز وجل يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ}

- هل تعلمُ أن إنفاق المبالغ المالية الكبيرة على أفراح الزفاف لن تهب الزوجين حياة زوجية سعيدة، والحقيقة أن التوافق، ومراعاة الحقوق والواجبات، والاحترام المتبادل أولى بالاهتمام من التفاخر بالمظاهر.

- الإسراف في النعمة ينافي شكر الله تعالى عليها، ويؤذن بزوالها؛ فإن أردت دوام النِّعم فاستخدمها فيما خُلقت له، ولا تسرف فيها، قال تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}.

- قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: (من الإسراف الأكل بعد الشبع، وقد قال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعًا فوق شبع، فإنك أن تنبذه للكلب خير من أن تأكله).هذا إذا أكلت بعد الشبع، فما البال بمن يهدر الطعام ويجعله مع القمامة في صندوق واحد.