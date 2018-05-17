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الوطن

شريف الورداني: العلاقة بين الرئيس والشعب غير تقليدية

منذ 44 دقيقة
كتب: محمد طارق
شريف الورداني: العلاقة بين الرئيس والشعب غير تقليدية

نواب

قال النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن العلاقة بين الرئيس والشعب لم تعد بعد علاقة تقليدية، فإيمان القيادة السياسية بالمسؤولية المشتركة بين السلطة والشعب ووضع الشباب على مائدة الحوار باتت هي السمة المميزة للفترة الحالية.

وأضاف النائب، في تصريحات منه اليوم، أن الرئيس حرص على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب كالتعليم والتأهيل لسوق العمل وارتفاع نسبة البطالة، وهي الملفات التي تحظى باهتمام كبير وتأتي على رأس أولويات الحكومة.

وأكد النائب أن الرئيس أراد من خلال حديثه عن التأهيل لسوق العمل تغيير ثقافة الشباب حول التعليم والعمل، كما أن الطريقة المبسطة التي اعتاد الرئيس على استخدامها في خطابه مع الشباب تهدف إلى اشراكهم في اتخاذ القرارات.

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