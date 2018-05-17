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الوطن

اعتماد كشوف الدفعة الثالثة من تعويضات الصيادين بالإسماعيلية

منذ 7 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
اعتماد كشوف الدفعة الثالثة من تعويضات الصيادين بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يعتمد كشوف الدفعة الثالثة من أسماء الصيادين مستحقى صرف التعويضات

اعتمد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، كشوف الدفعة الثالثة من أسماء الصيادين مستحقي صرف التعويضات المالية المخصصة لهم، سواء من أصحاب المعاشات أو عمال الصيد.

وكان محافظ الاسماعيلية قد عقد اجتماعا بحضور المهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد، والدكتورة كريمة حلمي سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة سعاد العايدي مدير عام فرع الهيئة العامة للثروة السمكية بالمحافظة، وممثلي جهاز مخابرات حرس الحدود وكافة الجهات المعنية وشيخ الصيادين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومراجعة كشوف الحصر الخاصة بصرف التعويضات، وأعلن المحافظ خلال الاجتماع أنه تم صرف العويضات لنحو 2000 صياد من المتضررين حتى الآن، وقبل بدء اليوم الأول من شهر رمضان الكريم.

وأكد المحافظ أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته بشأن سرعة صرف التعويضات المادية للصيادين المضارين من قرار حظر الصيد بمحيط المجرى الملاحي لقناة السويس والبحيرات بالإسماعيلية خلال تلك الفترة، حرصا على البعد الاجتماعي لأسر هؤلاء الصيادين وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

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