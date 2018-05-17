مصطفى الجندي: السيسي طمأن المصريين بشأن "سد النهضة"

أعرب النائب مصطفى الجندى، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس التكتل البرلماني لدول شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي، عن تفاؤله بشأن ملف النهضة الإثيوبي بعد التأكيدات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الشباب المصري في جلسة "اسأل الرئيس"، التي انعقدت ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته الخامسة.

وقال "الجندي" في بيان، إن الرئيس السيسي أكد بما يتملكه من معلومات مهمة بشأن ملف سد النهضة أن هناك تقدماً كبيرًا وانفراجة فى عملية التفاوض مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا حول مياه النيل وسد النهضة إضافة إلى قوله بالنص: "لا بد أن يدرك المصريين أن الموضوع سيأخذ جهد ووقت مننا ومنهم للوصول إلى صياغة تفاهم تحقق المصلحة للجميع".

وأشاد "الجندي" بدعوة الرئيس السيسي للرئيس الإثيوبي لزيارة مصر، قائلاً: "لازم تيجي تزورنا في رمضان، والمصريون يسمعوا منك عشان نستكمل مباحثتنا والوصول إلى حلول فى هذا الموضوع".

وتابع: وتأكيد الرئيس السيسي على أن حصة بمصر بمياه النيل، لكن علينا التحرك فى هذا الموضوع بهدوء وبدون توتر وانفعال، لأن الحقوق واضحة للجميع ونحن على موقفنا".

وطالب "الجندي"، من الحكومة الاهتمام الحقيقي من خلال وضع برامج تنفيذية تطبق على أرض الواقع لترشيد استخدامات مياه النيل في مختلف المجالات سواء الخاصة بري جميع أنواع الأراضي ومختلف أنواع المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية والاستغلال الأمثل لجميع مصادر المياه الأخرى سواء مياه الآبار الجوفية أو من خلال تحلية مياه البحر أو مياه الأمطار و العمل على عودة الدورة الزراعية التي تساهم في ترشيد استخدام المياه مؤكدا أن الرئيس السيسي ومن خلال هذه التصريحات المهمة طمأن المصريين بشأن ملف سد النهضة.