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الوطن

وزير الخارجية الدنماركي يعلن سحب قوات بلاده الخاصة من العراق

منذ 14 دقيقة
كتب: أ ف ب
وزير الخارجية الدنماركي يعلن سحب قوات بلاده الخاصة من العراق

الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق

أعلنت الدنمارك العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، اليوم، سحب قواتها الخاصة من العراق بعد هزيمة الجهاديين فيه.

وصرح وزير الخارجية الدنماركية أنديرس سامويلسون، في بيان منه، "أصبحنا في مرحلة بات بإمكاننا أن نبدأ باعادة قواتنا الخاصة إذ لم يعد تنظيم داعش يسيطر على مساحات كبرى من أراضي العراق".

ولدى الدنمارك العشرات من عناصر القوات الخاصة في العراق منذ أغسطس 2016، حيث كان البرلمان الدنماركي وافق على إرسال 60 جنديا من هذه القوات كحد أقصى ينشطون على الحدود مع سوريا.

وتولت القوات الخاصة الدنماركية تحديدًا مهمة تدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة والمعلومات الاستخباراتية إلى جانب الدعم الجوي.

وأكد وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدريكسن في البيان، أن القوات المسلحة العراقية باتت "قادرة على الاعتماد على نفسها"، مشيرًا إلى أنه تم إخراج عناصر تنظيم "داعش" من جميع الأراضي العراقية تقريبا التي كان احتلها التنظيم الإرهابي.

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