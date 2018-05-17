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الوطن

أمريكا تشن 17 غارة على 4 مناطق في اليمن لمكافحة الإرهاب

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات
أمريكا تشن 17 غارة على 4 مناطق في اليمن لمكافحة الإرهاب

طائرات حربية أمريكية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، إنها شنت 17 غارة جوية لمكافحة الإرهاب في 4 مناطق باليمن، مشيرة إلى أنها تحقق في واحدة من تلك الغارات التي استهدفت مدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت القيادة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن 6 غارات جوية استهدفت إرهابيي تنظيم "القاعدة" في شهر فبراير، و7 غارات في مارس، و4 غارات جوية في أبريل.

وأشار البيان إلى أن غارات شهر أبريل استهدفت معسكر تدريب لتنظيم "القاعدة" في محافظة حضرموت في 11 أبريل، كما استهدفت غارات فريق تفتيش تابع للقاعدة يؤكد سيطرته إلى جانب رفع الإيرادات غير القانونية في محافظة البيضاء 23 أبريل.

ووقعت غارات جوية أخرى في محافظات البيضاء وحضرموت ومنطقة "مديرية زمخ ومنوخ" التابعة لحضرموت، وشبوة.

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تدرك التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في أعقاب الغارة الجوية التي شُنت في 29 مارس ضد "القاعدة" في محافظة البيضاء، وأنها تجري تقييم المصداقية.

وقالت إن تنظيم "القاعدة" استفاد من المساحات غير الخاضعة للحكم في اليمن للتخطيط وتوجيه وإلهام الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة ومواطنيها وحلفائها في جميع أنحاء العالم.

وقال الجنرال إيرل براون، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، تقوم القوات الأمريكية بسلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب ضد وتنظيم داعش في اليمن".

وأضاف: "سنواصل تعطيل وتقويض قدرة تنظيم القاعدة على التخطيط لهجمات، ومواجهة التهديدات قبل أن تصل إلى حدودنا".

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