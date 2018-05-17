"القوى العاملة": 10 آلاف مرشح تقدموا بأرواقهم في الانتخابات العمالية

شهد اليوم الثاني، لقبول طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2018-2022 في مرحلتها الأولى، على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، إقبالا طفيفا على مستوى اللجان النقابية التابعة لـ 12 تصنيفا نقابيا، بسبب ظروف الصيام وتزامن اليوم الثاني مع أول أيام شهر رمضان، حيث كان تكدس الكم الأكبر للمتقدمين للترشح في يومه الأول أمس الأربعاء.

وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان لها أن الأرقام الأولية أظهرت أن بعض المحافظات شهدت تقدم أكثر من 10 آلاف مرشح بأوراقهم لمديريات القوى العاملة بهذه المحافظات، إذ تقوم المديريات حاليا بالاستعلام إلكترونيا عن الذين تقدموا بأوراقهم في اليوم الأول، تمهيدا لموافاة غرفة العمليات بالوزارة بالأرقام النهائية للمرشحين عقب انتهاء موعد قبول أوراقهم.