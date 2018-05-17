تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد العمل بمحطة الخلط الإسفلتية

منذ 18 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد العمل بمحطة الخلط الإسفلتية

محافظ كفر الشيخ يتابع موقع انشاء محطة الخلط الإسفلتية الجديدة

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، موقع محطة الخلط الإسفلتية الجديدة بمدينة كفرالشيخ بطاقة إنتاجية 120 طن في الساعة، بحضور اللواء ممدوح السعيد، مشرف عام المشروعات، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ رئيس مدينة كفر الشيخ، والمهندس علي ترك، مدير مشروع الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن محطة الخلط الإسفلتية الجديدة بشرق المدينة ستعمل بطاقة إنتاجية 120 طن في الساعة، وجاري حاليا نقل جميع معدات محطة الأسفلت الجديدة والقديمة، إلى الموقع الجديد بشرق مدينة كفرالشيح، بجوار الشونة الرئيسية للمرور، واستغلال المكان القديم في إقامة المشروعات التنموية ذات النفع العام، وحل مشكلة دخول وخروج السيارات لوحدة الرصف، بعيداً عن تقاطع ميدان المرور، ودعمها بالمعدات الجديدة.

وأضاف أن مشروع الرصف ضمن مشروعات تنمية الموارد بالمحافظة، ويكون مشروعاً متكاملًا لتنفيذ أعمال الرصف بدائرة المحافظة، والذي استحدث في الفترة الأخيرة وطور لتعظيم وتنمية موارد المحافظة، ويعمل بكامل طاقته بعد تطوير المحطة القديمة ونقلها إلى الموقع الجديد، ليأتي هذا ضمن خطة المحافظة لاستثمار المواقع الغير مستغلة لصالح التنمية بكفرالشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة إنجاز أعمال الإنشاء واستكمال نقل المعدات إلى موقعها الجديد مع الانتهاء من تشطيب غرفة التحكم الرئيسية والمباني الإدارية، طبقا للجدول الزمني المحدد.

أخبار متعلقة

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات تسليم تبعية وأصول مركز الأورام

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات تسليم تبعية وأصول مركز الأورام
محافظ كفر الشيخ يستقبل مندوبي "الشمالية العسكرية" لفتح 3 معارض للسلع

محافظ كفر الشيخ يستقبل مندوبي "الشمالية العسكرية" لفتح 3 معارض للسلع
بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وتجميل بعض المناطق

بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وتجميل بعض المناطق
محافظ كفر الشيخ: "رواد الكشافة" تربي النشء على الانتماء والولاء للوطن

محافظ كفر الشيخ: "رواد الكشافة" تربي النشء على الانتماء والولاء للوطن
محافظ كفر الشيخ: "تحيا مصر" ساهم بمليار و500 مليون جنيه بمشروعات خدمية

محافظ كفر الشيخ: "تحيا مصر" ساهم بمليار و500 مليون جنيه بمشروعات خدمية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إنجي قاسم: عدلنا "ليالي أوجيني" ليناسب المجتمع المصري

إنجي قاسم: عدلنا "ليالي أوجيني" ليناسب المجتمع المصري

زراعة 94 ألف فدان بمحصول القطن في كفر الشيخ

زراعة 94 ألف فدان بمحصول القطن في كفر الشيخ

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق اجتماعهم الطارئ

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق اجتماعهم الطارئ

بلاي ليست| "جحا المصري" وحماره.. "أستاذ حل الألغاز"

بلاي ليست| "جحا المصري" وحماره.. "أستاذ حل الألغاز"

"خياطة" فاتن حمامة ومطار "النابلسي" ومقرئ شادية.. النجوم وذكريات رمضان

"خياطة" فاتن حمامة ومطار "النابلسي" ومقرئ شادية.. النجوم وذكريات رمضان

اختيارات الوطن

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

في حلَّة واحدة| طريقة تحضير كبسة اللحمة

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

الأكثر قراءة

عاجل