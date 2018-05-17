بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد العمل بمحطة الخلط الإسفلتية

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، موقع محطة الخلط الإسفلتية الجديدة بمدينة كفرالشيخ بطاقة إنتاجية 120 طن في الساعة، بحضور اللواء ممدوح السعيد، مشرف عام المشروعات، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ رئيس مدينة كفر الشيخ، والمهندس علي ترك، مدير مشروع الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن محطة الخلط الإسفلتية الجديدة بشرق المدينة ستعمل بطاقة إنتاجية 120 طن في الساعة، وجاري حاليا نقل جميع معدات محطة الأسفلت الجديدة والقديمة، إلى الموقع الجديد بشرق مدينة كفرالشيح، بجوار الشونة الرئيسية للمرور، واستغلال المكان القديم في إقامة المشروعات التنموية ذات النفع العام، وحل مشكلة دخول وخروج السيارات لوحدة الرصف، بعيداً عن تقاطع ميدان المرور، ودعمها بالمعدات الجديدة.

وأضاف أن مشروع الرصف ضمن مشروعات تنمية الموارد بالمحافظة، ويكون مشروعاً متكاملًا لتنفيذ أعمال الرصف بدائرة المحافظة، والذي استحدث في الفترة الأخيرة وطور لتعظيم وتنمية موارد المحافظة، ويعمل بكامل طاقته بعد تطوير المحطة القديمة ونقلها إلى الموقع الجديد، ليأتي هذا ضمن خطة المحافظة لاستثمار المواقع الغير مستغلة لصالح التنمية بكفرالشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة إنجاز أعمال الإنشاء واستكمال نقل المعدات إلى موقعها الجديد مع الانتهاء من تشطيب غرفة التحكم الرئيسية والمباني الإدارية، طبقا للجدول الزمني المحدد.