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الوطن

ميركل: اتفاق إيران ليس مثاليا لكن علينا البقاء فيه

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
ميركل: اتفاق إيران ليس مثاليا لكن علينا البقاء فيه

ميركل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، في صوفيا، أن دول الاتحاد الأوروبي توافق على أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران "ليس مثالياً"، غداة محادثات حول هذا الموضوع بين الدول الـ28، بحسب "العربية نت".

وقالت ميركل للصحافيين: "الكل في الاتحاد الأوروبي يشاطر الرأي بأن الاتفاق ليس مثالياً، لكن علينا البقاء فيه ومواصلة المفاوضات مع إيران حول مواضيع أخرى مثل الصواريخ الباليستية".

 وكانت ميركل تلقي كلمة في افتتاح قمة بين دول الاتحاد الأوروبي والبلقان سبقها، مساء الأربعاء، عشاء عمل مطوّل في صوفيا طغت عليه تبعات قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تشكل تحدياً لأوروبا.

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "سنعمل على البقاء في إطار اتفاق 2015 أياً تكن القرارات الأميركية".

وتابع ماكرون قائلاً إن الأوروبيين سيبدون "التزاماً سياسياً وسيعملون حتى تتمكن شركاتنا من البقاء" في إيران، مشيراً إلى أنه سيتم بذل كل الجهود "وفي الوقت نفسه تشجيع كل الأطراف على مواصلة المحادثات حول اتفاق أكثر شمولية".

ومضى ماكرون يقول إن "اتفاق 2015 بحاجة لاستكماله باتفاق حول الملف النووي لما بعد 2025، واتفاق حول النشاطات الباليستية والحضور الإقليمي".

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