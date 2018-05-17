"القوى العاملة": إعلان أسماء المرشحين للانتخابات العمالية.. غدا

قال بيان لوزارة القوى العاملة، اليوم، إنه المقرر وفقا للجدول الزمني للانتخابات العمالية، إعلان أسماء المرشحين غدا على أن يتم الطعون والبت فيها يومي 19 و20 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية 21 من نفس الشهر للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، و22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولى.

وأضاف البيان، أن الانتخابات ستجرى على التوالي يومي 23 و24 من شهر مايو الجاري، تحت إشراف قضائي، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018، ونفس المواعيد لانتخابات عضوية مجالس إدارة الشركات.