مصرع طفل صدمة جرار زراعي وفر سائقه هاربا في الدقهلية

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات جرار زراعي، اليوم، بقرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، بعدما صدمه أثناء سيره بأحد شوارع القرية، وفر قائده هاربًا.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام، لمركز شرطة السنبلاوين، بوصول "على. م. ز"، 10 سنوات، تلميذ ومقيم طرف أسرته بقرية كفر غنام ، جثة هامدة.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد أحمد فريد عبد المعطي، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال والد المتوفى، قرر بأنه حال سير نجله بأحد شوارع القرية اصطدم به جرار زراعي وفر هاربًا مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفى أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالبطن ولا توجد شبهه جنائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 8873 لسنة 2018 جنح مركز شرطة السنبلاوين وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن وسرعة ضبط قائد الجرار.