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الوطن

إعداد الكشوف الأولية لمرشحي الانتخابات العمالية في جنوب سيناء غدا

منذ 43 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
إعداد الكشوف الأولية لمرشحي الانتخابات العمالية في جنوب سيناء غدا

تلقي طلبات المرشحين

أكد محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، إجراء الاعداد الأولي لكشوف المرشحين في الانتخابات العمالية بالمرحلة الأولي غدًا، وسيتم تلقي طلبات الطعون بعد غد السبت، وإعلان الكشوف النهائية الاثنين المقبل، وأنه ستجري انتخابات المرشحين بمديرية القوي العاملة الأربعاء المقبل الموافق 23 مايو الجاري، وانتخابات باقي النقابات يوم 24 مايو الجاري.

وكشف وكيل وزارة القوى العاملة أنه تقدم للترشح انتخابات النقابات العاملة بالمرحلة الأولى علي مدار يومين 103 مرشحين، موضحًا أن هذه المرحلة تضم 12 نقابة.

وأوضح أن كل مديرية ستجري الانتخابات الخاصة بها بمقر النقابة التابعة لها، مشيرًا إلى أن المديرية ستتلقى طلبات الترشح بالمرحلة الثانية وعددها 13 نقابة بداية من 25 مايو الجاري على مدار يومين وستتم عملية الانتخابات 31 مايو.

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