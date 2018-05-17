"صحة الوادي الجديد" تنتهي من توقيع الكشف الطبي على 103 حجاج

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن توقيع الكشف الطبي على 103 حجاج من أبناء المحافظة.

وقال الدكتور هشام بكر مدير إدارة المستشفيات بقطاع الصحة بالوادي الجديد، إنه جرى توقيع الكشف الطبي واستخراج تقرير رسمي للحجاج وذلك قبل سفرهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بهدف توفير جميع الاحتياجات الدوائية لأي مرض مهما كان نوعية المرض، بالتنسيق مع بعثة الحج الرسمية ووزارتي الصحة والداخلية مع السلطات السعودية.

وأضاف هشام، أنه لا توجد أي موانع مرضية للسفر لأداء مناسك الحج على عكس ما يثار من شائعات من منع الحجاج المصابين بأي مرض من السفر لأداء المناسك، حيث إن الهدف من الكشف الطبي هو توفير العلاج حتى لو كان الكيماوي لمرضى السرطان والأورام السرطانية أو توفير مواد غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي من خلال بعثة الحج الرسمية.

وأوضح مدير ادارة المستشفيات، أن وجود تقرير رسمي مع الحاج خلال سفره لأداء المناسك يوضح حقيقة أي مرض مصابا به الحاج ويسهل للمختصين تقديم أي إسعافات أولية مثل التعرض لغيبوبة سكر وخلافه، وذلك يمنع الحاج من الدخول في أزمات صحية قد تؤدي به للوفاة، وقد جري تخصيص مركزين لاستقبال الحجيج طوال الـ24 ساعة بالمحافظة الأول بمستشفى الخارجة العام، وذلك لخدمة سكان مركزي باريس والخارجة، والثاني بمدينة موط بمستشفى الداخلة المركزي وذلك لخدمة مناطق بلاط والفرافرة والداخلة.