محافظ الإسماعيلية: 1411 مشروعا بقروض 89 مليون جنيه دعما للشباب

أكد محافظ الإسماعيلية، إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي تم تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها خلال هذه الفترة ضمن خطة تنفيذ المشروع القومي لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، بلغ عددها 1411 مشروعًا بإجمالي قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 88 مليونًا و751 ألف جنيها دعمًا للشباب من أبناء الاسماعيلية وتوابعها والتي اتاحت 3854 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها .

وتابع المحافظ، أن إقبال الشباب على قروض الدولة إنما يؤكد على تغيير ثقافة شريحة كبيرة منهم تجاه العمل الحر والتحرر من انتظار الوظيفة الحكومية، مؤكدًا أن هناك إقبال أيضا من الفتيات على قروض الدولة ونجاحهن في المشروعات التي اقامتهن وتمكنهن من سداد قيمة القروض.