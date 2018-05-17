قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، صرف مكافأة مالية لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية بعد اطلاعه على مؤشرات أداء عمل الإدارة خلال الـ15 يومًا الماضية لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملات مكثفة في جميع أنحاء المحافظة خلال النصف الأول من هذا الشهر استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم لضمان سلامة الأغذية وحفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأكد أنه جرى ضبط العديد من المخالفات بالمنشآت الغذائية بالمحافظة وتم ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال تلك الفترة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.