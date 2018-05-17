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الوطن

سقوط 9 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في كمين بإفريقيا الوسطى

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
سقوط 9 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في كمين بإفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، مصرع أحد أفراد قوات حفظ السلام وإصابة ثمانية آخرين خلال كمين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن مسلحي حركة "أنتي بالاكا" المتمردة، ذات الأغلبية المسيحية، نصبوا الكمين لقوات حفظ السلام أثناء مرافقة قافلة تقوم بمهمة خاصة جنوب بلدة "الينداو" في إفريقيا الوسطى.

وأشار البيان إلى أن خمسة من المصابين في حالة خطيرة.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة الحالية في جمهورية إفريقيا الوسطى تواجه أخطر أعمال عنف أدت إلى مصرع 63 شخصا من قوات حفظ السلام منذ نهاية شهر أبريل الماضي.

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