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الوطن

ضبط شخص وبحوزته 12 قطعة "حشيش" في كمين بمطروح

منذ 52 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط شخص وبحوزته 12 قطعة "حشيش" في كمين بمطروح

ضبط كمية من مخدر الحشيش - صورة ارشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط شخص وبحوزته 12 قطعة "حشيش"، في كمين أعد له خصيصًا بمدينة مرسى مطروح.

وتلقى، اليوم، اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا من ضباط قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة تفيد بضبط شخص يدعى "عبد الله. م. ص"، 30 سنة، عاطل، مقيم بمطروح، وبحوزته عدد 12 قطعة لمخدر "الحشيش" وزنت حوالي ربع كيلو حشيش، ومبلغ مالي.

واعترف المتهم خلال سؤال ضباط المباحث، بالمضبوطات، بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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