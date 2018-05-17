رئيس الوزراء العراقي: أعضاء مفوضية الانتخابات لم يتعرضوا للتهديد

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن أعضاء مفوضية الانتخابات لم يتعرضوا للتهديد، داعيًا المفوضية إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وعدم التسبب في إرباك الأوضاع الأمنية خصوصًا في هذه الفترة الحساسة.

وقال مكتب العبادي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه في ضوء ما أرسلته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكتاب رسمي بخصوص تهديدات تعرض لها عضوان في المفوضية إضافة إلى مكتب كركوك، موضحًا أن المفوضية لم تذكر في كتابها نوع التهديد الذي تعرض له أعضاء مجلس المفوضين ومن هي الجهة القائمة بالتهديد، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لم تستلم أي إشعار بوجود تهديد قبل إعلانها في وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه رغم ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبشكل فوري بالتحقيق بالتهديدات المذكورة.وأشار إلى أن المراكز الانتخابية ومكاتب المفوضية في كركوك مؤمنة بشكل كاف من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، حيث وجه العبادي قبل أيام بإرسال قوات إضافية والوضع الأمني في كركوك تحت السيطرة.

كانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق، أن جهات سياسية مارست ضغوطًا على موظفي مكتبها في كركوك، كما أن هناك من تعرضوا للتهديد بالقتل من قبل تلك الجهات، إضافة إلى وجود موظفين محتجزين وبحكم الرهائن في كركوك