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الوطن

إمام مسجد في الأردن يكمل صلاة التراويح وحيدا

منذ 25 دقيقة
كتب: محمود البدوي
إمام مسجد في الأردن يكمل صلاة التراويح وحيدا

إمام مسجد بالأردن

أكمل إمام مسجد في مدينة الزرقاء الأردنية، صلاة التراويح، وحيدا، دون أن يشاركه أي من المصلين بعد الركعة الثامنة.

وبحسب ما نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، "بدأ المصلون مغادرة المسجد بعد الركعة الثامنة من صلاة التروايح، فيما واصل الإمام الصلاة حتى الركعة العشرين، امتثالًا لتعميم أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في هذا الشأن، كان معمولًا به خلال الأعوام الماضية.

وكان التعميم الذي وجهه وزير الأوقاف الجديد، عبد الناصر أبو البصل، قد أثار جدلًا بين الأردنيين، وصل حد الفكاهة، بربط قرارات الحكومة برفع أسعار مجموعة من السلع، بقرار رفع عدد الركعات في صلاة التراويح.

 

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