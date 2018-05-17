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الوطن

هنيدى يتابع ردود الأفعال على "أرض النفاق": "الحلقات الجاية كلها نار"

منذ 25 دقيقة
كتب: الهام زيدان
هنيدى يتابع ردود الأفعال على "أرض النفاق": "الحلقات الجاية كلها نار"

محمد هنيدى

عبَّر الفنان محمد هنيدي، عن سعادته، بردود أفعال الجمهور على مسلسل "أرض النفاق"، الذى يعرض على قناة SBC السعودية.

وغرَّد "هنيدى" عبر حسابه على "تويتر": "مبسوط من أرائكوا في أرض النفاق، وأوعدكم الحلقات الجاية كلها نار، الحلقة هتلاقوها على شاهد".

والمسلسل مأخوذ عن رواية "أرض النفاق" للأديب يوسف السباعي، ويشارك في بطولته بحانب محمد هنيدي وهنا شيحة، كل من "دلال عبد العزيز وإبراهيم عيسى ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود"، المسلسل سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.

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