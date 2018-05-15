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الوطن

العدل عن استبعاد "أرض النفاق" و"لدينا أقوال أخرى": "مش بأيدينا حاجة"

اليوم AM 12:21
كتب: محمود البدوي
العدل عن استبعاد "أرض النفاق" و"لدينا أقوال أخرى": "مش بأيدينا حاجة"

جمال العدل

علق المنتج جمال العدل، على استبعاد "أرض النفاق" لمحمد هنيدي، و"لدينا أقوال أخرى" ليسرا، من السباق الرمضاني بالقنوات المصرية، وعرضهم على التلفزيون السعودي وبعض القنوات العربية، موضحًا أن الدراما المصرية تُعد القوة الناعمة التي دخلت جميع البيوت العربية والتي علمت العرب اللهجة المصرية.

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن عرض مسلسلات مصرية على القنوات العربية "مش حاجة بايخة"، وإنه كان يتمنى عرضه على قناة "أون" كما تم التعاقد مسبقًا، ولكن هذا عمل القائمين على القناة ولا يمكن التدخل فيه.

وأشار إلى أن استبعاد مسلسل الفنانة يسرا التي تعتبر رمز من رموز الفن المصري المهمة، ومحمد هنيدي رأس القطار الذي سحب خلفه جيل كامل لصلح أعمال أخرى هذا شيء يخص القناة، مشددًا على أن الشعب بأكمله سوف يشاهد هذه الأعمال حال عرضها بأي قناة.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يتم استبعاد أعمال له، فتم استبعاد مسلسل "ملك روحي" من قبل من الفضائيات المصرية وعرض على القنوات العربية وحقق نجاحًا باهرًا ، مؤكدًا أن هنيدي صدم في البداية لكن سرعان ما استوعب الموقف.

وتابع: "مش مبسوطين بس مش في إيدينا حاجة".

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