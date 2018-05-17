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الوطن

"صندوق النقد" يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ12 مليار دولار

أمس PM 11:56
كتب: محمود الجمل
"صندوق النقد" يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ12 مليار دولار

مجلس الوزراء

قال صندوق النقد الدولى، إن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الصندوق في بيان، منذ قليل، أن فريق الصندوق والسلطات المصرية توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.

وأوضح الصندوق، أنه بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 8 مليارات دولار.

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