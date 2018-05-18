النيابة تستدعي قوة حراسة المتهمين الهاربين من "عصابة البروفيسور"

قررت نيابة مدينة نصر أول، استدعاء القوة المكلفة بحراسة المتهمين الهاربين من "عصابة البروفيسور" لسماع أقوالهم في واقعة هروب المتهمين الـ 3 أثناء عودتهم بسيارة الترحيلات من محكمة جنح مدينة نصر أول عقب تجديد حبسهم على ذمة إحدى القضايا.

يذكر أن 3 متهمين من "عصابة البروفسير" الدولية والمتهمين بسرقة ممتلكات بأكثر من 100 مليون جنيه من فيلات وشقق بمنطقة القاهرة الجديدة تمكنوا من الهروب أثناء دخولهم قسم شرطة أول مدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض في يناير الماضي على 5 متهمين يحملون جنسيات أجنبية لاتهامهم بسرقة العديد من الفيلات والشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس وبالتفتيش عثر بحوزته على مبالغ مالية ضخمة وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية.