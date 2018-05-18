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الوطن

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

اليوم AM 12:51
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

رامز جلال

مناقشة وقائع التحرش الجنسي والإيحاءات الجنسية تصدرت برنامج الـ"توك شو" في أول أيام شهر رمضان المبارك، إذ بدأت ببرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال "رامز تحت الصفر"، والذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر".

وقالت صفحة "خريطة التحرش في مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها رصدت خلال الحلقة الأولى من برنامج "رامز تحت الصفر" تحرشا لفظيا من رامز بياسمين صبري.

وفندت ما وصفته بالتحرش اللفظي قائلة: "رامز قال لمجدي عبد الغني: (ركز في الكورة اللي ع الأرض متركزش في أي كور تانية).. في تلميح علي أجزاء معينه في جسم ضيفة الحلقة"

وأضافت: " وهو بيقدمها قال إنها (مزة المزز- مزة السنين - المزة الكيرفي curvy_ياسمين صبري jelly fish الشاشة).. واخيرا بعد المقلب رامز لمس وشها".

وأوضحت الصفحة أن استخدام مثل هذه اللغة في الإعلام، وتوظيف التحرش أنه تهريج ومادة كوميدية يخلق تقبل مجتمعي للتحرش.

في سياق آخر تحدثت الإعلامية منى عراقي عن تعرضها للتحرش والاغتصاب، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقالت عراقي، إنه يجب على المغتصبة أن تفصح عن الواقعة التي تعرضت لها؛ لأنها ضحية وليس لها أي ذنب، مشيرة إلى أنها تعرضت للإغصاب، متابعة: "مفيش حد متعرضش للاغتصاب أو الإغصاب ولو لمرة واحدة في حياته"، متابعة: "أنا استفدت نفسيًا من هذا التصريح".

 

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