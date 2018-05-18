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الوطن

ترامب: خطة الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية سارية

منذ 57 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب: خطة الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية سارية

ترامب

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن المسؤولين في الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يواصلون التحضير للقمة المرتقبة بينهما، حتى مع تهديد "بيونج يانج" بإلغاء الاجتماع.

ورفض ترامب، في حديثه للصحفين بالبيت الأبيض، اليوم ما أثير عن تطبيق "النموذج الليبي" على نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، مطمئنا "كيم جونج أون" بأنه سيبقى في السلطة إذا تخلى عن البرنامج النووي.

وكانت تصريحات ترامب، مخالفة لتعليقات مستشار الأمن القومي، جون بولتون، على أن "النموذج الليبي لعامي 2003 و2004" يمكن تطبيقه على المفاوضات الأمريكية مع كوريا الشمالية.

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