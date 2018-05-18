مصرع شخص بعد طعنه بسلاح أبيض بحي الضواحي في بورسعيد

لقي شخص مصرعه، مساء أمس، بعد أن تلقى طعنة نافذة في فخذه اليسرى من آخرين، اعتدوا عليه بحي الضواحي في بورسعيد.

تلقى اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من رجال مباحث قسم شرطة الضواحي، يفيد بوصول (محمد عبدالجواد عيد- 45 سنة) إلى مستشفى عطاء التخصصي عن طريق الأهالي، بعد أن اعتدى عليه آخرين بسلاح أبيض ما تسبب له بقطع بالشريان الرئيسي المغذي للقلب، بمنطقة بنك الإسكان بالحي.

ويجري رجال البحث الجنائي التحريات، لضبط الجناة، لمعرفة سبب القتل.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.