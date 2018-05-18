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الوطن

ترامب يعد كيم أون بالبقاء في السلطة إذا تخلى عن برنامجه النووي

اليوم AM 03:53
كتب: أ ف ب
ترامب يعد كيم أون بالبقاء في السلطة إذا تخلى عن برنامجه النووي

ترامب

سعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إعادة القمة التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي إلى مسارها، بإعطاء ضمانات لكيم جونغ أون، بالبقاء في السلطة، حال تخليه عن البرنامج النووي.

وفي حين بدا أن الآمال المعلقة على القمة قد خفتت، قال ترامب للصحفيين إنه "في حال نجح الاجتماع سيتلقى كيم ضمانات قوية جدا، سيكون في بلاده وسيقودها، وستكون بلاده غنية جدا".

إلا أن ترامب حذر من أنه في حال فشلت الدبلوماسية، سيكون مصير كيم كمصير الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي أطيح به من الحكم وقُتل على يد الثوار.

وبعد أسابيع من التقارب الدبلوماسي، هددت بيونج يانج، الثلاثاء، بشكل مفاجئ بالانسحاب من القمة المقررة في 12 يونيو، ملقية باللوم على مطالب الولايات المتحدة "بتخل أحادي عن السلاح النووي".

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