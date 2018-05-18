تسجيل الدخول

الوطن

بوتين والأسد يتفقان على استئناف "الحوار السياسي" في سوريا

اليوم AM 03:52
كتب: أ ف ب
بوتين والأسد يتفقان على استئناف "الحوار السياسي" في سوريا

بوتين

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحليفه السوري بشار الأسد، خلال لقاء جمعهما في روسيا، الخميس، أن الوقت حان لتسريع العملية السياسية التي يُفترض أن تقلب صفحة سبع سنوات من النزاع في سوريا، من أجل الانتقال إلى إعادة الإعمار، وسحب القوات الاجنبية المنخرطة في سوريا.

وهذا اللقاء هو الأول بين الرئيس الروسي ونظيره السوري، منذ اللقاء المقتضب في ديسمبر في القاعدة الروسية في حميميم بسوريا، والذي أعلن بوتين على إثره سحب جزء من الوحدات العسكرية الروسية الموجودة في البلاد.

وكان الزعيمان التقيا ايضا في نوفمبر في سوتشي البلدة الساحلية على البحر الأسود، في جنوب غرب روسيا حيث يمتلك الرئيس الروسي منزلا.

وكما حصل في نوفمبر، عقد اجتماع الخميس بشكل سري، وبث التلفزيون الروسي، مساء الخميس، مقتطفات قصيرة من اللقاء بين الرجلين اللذين شددا على النجاحات العسكرية للنظام السوري، المدعوم من الجيش الروسي.

ويبدو ان هذا الاجتماع يعزز موقف الرئيس السوري الذي يعاديه الغربيون، في وقت يستعد بوتين لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأسبوع المقبل.

وهنأ بوتين الرئيس السوري، على "نجاحات جيش الحكومة السورية في مكافحة الجماعات الإرهابية" ما أتاح "تهيئة ظروف جديدة لاستئناف العملية السياسية على نطاق واسع" بحسب بيان صادر عن الكرملين.

أخبار متعلقة

بوتين: بعد نجاحات الجيش السوري لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا

بوتين: بعد نجاحات الجيش السوري لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا
بوتين: البحرية الروسية ستنفذ دوريات مستمرة قبالة سوريا

بوتين: البحرية الروسية ستنفذ دوريات مستمرة قبالة سوريا
لماذا لم يرتد بوتين حزام الأمان وهو يقود شاحنة عبر جسر القرم؟

لماذا لم يرتد بوتين حزام الأمان وهو يقود شاحنة عبر جسر القرم؟
بوتين يدعو إلى "نبذ العنف" في قطاع غزة

بوتين يدعو إلى "نبذ العنف" في قطاع غزة
مسؤول ليبي يعلن استئناف العمل في معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس

مسؤول ليبي يعلن استئناف العمل في معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

بالصور| محمد سلام يثير استياء رواد "فيس بوك" في "ربع رومي"

بالصور| محمد سلام يثير استياء رواد "فيس بوك" في "ربع رومي"

الإبراشي يهاجم محمد رمضان بسبب "نسر الصعيد": "مصمم توصل الإسفاف للناس"

الإبراشي يهاجم محمد رمضان بسبب "نسر الصعيد": "مصمم توصل الإسفاف للناس"

ناقد يدافع عن "ربع رومي": "في ناس واخدين كرسي جنب ربنا وبيصدروا أحكام"

ناقد يدافع عن "ربع رومي": "في ناس واخدين كرسي جنب ربنا وبيصدروا أحكام"

هشام ماجد يدعو للحياة في إعلان "رسالة" مرتديا "تيشيرت الموت"

هشام ماجد يدعو للحياة في إعلان "رسالة" مرتديا "تيشيرت الموت"

هل اقتبس باسل الخياط ستايل شخصية "أسامة" في "الرحلة" من بيلي بوب؟

هل اقتبس باسل الخياط ستايل شخصية "أسامة" في "الرحلة" من بيلي بوب؟

اختيارات الوطن

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

الأكثر قراءة

عاجل