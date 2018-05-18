بوتين والأسد يتفقان على استئناف "الحوار السياسي" في سوريا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحليفه السوري بشار الأسد، خلال لقاء جمعهما في روسيا، الخميس، أن الوقت حان لتسريع العملية السياسية التي يُفترض أن تقلب صفحة سبع سنوات من النزاع في سوريا، من أجل الانتقال إلى إعادة الإعمار، وسحب القوات الاجنبية المنخرطة في سوريا.

وهذا اللقاء هو الأول بين الرئيس الروسي ونظيره السوري، منذ اللقاء المقتضب في ديسمبر في القاعدة الروسية في حميميم بسوريا، والذي أعلن بوتين على إثره سحب جزء من الوحدات العسكرية الروسية الموجودة في البلاد.

وكان الزعيمان التقيا ايضا في نوفمبر في سوتشي البلدة الساحلية على البحر الأسود، في جنوب غرب روسيا حيث يمتلك الرئيس الروسي منزلا.

وكما حصل في نوفمبر، عقد اجتماع الخميس بشكل سري، وبث التلفزيون الروسي، مساء الخميس، مقتطفات قصيرة من اللقاء بين الرجلين اللذين شددا على النجاحات العسكرية للنظام السوري، المدعوم من الجيش الروسي.

ويبدو ان هذا الاجتماع يعزز موقف الرئيس السوري الذي يعاديه الغربيون، في وقت يستعد بوتين لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأسبوع المقبل.

وهنأ بوتين الرئيس السوري، على "نجاحات جيش الحكومة السورية في مكافحة الجماعات الإرهابية" ما أتاح "تهيئة ظروف جديدة لاستئناف العملية السياسية على نطاق واسع" بحسب بيان صادر عن الكرملين.