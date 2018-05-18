عرض صيني مغرٍ لترامب.. شراء بضائع أمريكية بـ200 مليار دولار سنويا

قال مسؤولون أمريكيون إن الصين عرضت على الرئيس ترامب قائمة من السلع الأمريكية المقترح أن تشتريها الصين بمبلغ قدره 200 مليار دولار سنويا، خلال المحادثات الجارية في واشنطن بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم.

وبحسب وكالة رويترز، فإن البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تجريان يومي أمس الخميس واليوم الجمعة مفاوضات تجارية.

وأضاف البيت الأبيض أن العملاقين الاقتصاديين اللذين يتنازعان بشأن عدد من القضايا يسعيان لتجنب الحرب التجارية بينهما.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.