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الوطن

محافظ قنا يتفقد المرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب المدينة

منذ 15 دقيقة
كتب: رجب آدم
محافظ قنا يتفقد المرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب المدينة

محافظ قنا مع رئيس مدينة قنا الجديدة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الأعمال الإنشائية التي تجري بالمرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب مدينة قنا، رافقه المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ومهندسي الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطلع الهجان، على المخططات والتصميمات الخاصة بالمرحلة الأولى كما شهد عرض توضيحي للموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي تجري بها موضحا أن المرحلة الأولى تقع على مساحة 1400 فدان من إجمالي المساحة المخصصة لإنشاء تجمع عمراني جديد غرب مدينة قنا والبالغة 8971 فدانا تضم عمارات إسكان اجتماعي وفيلات سكنية ومشروع إسكان مصر ودار مصر.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ نسبة 25% من البنية الأساسية الخاصة بالمرحلة الأولى شبكات (صرف – مياه – ري - طرق) والتي تصل تكلفتها المالية الإجمالية إلى مليار و200 مليون جنيه شاملة أعمال الخط الناقل للمياه وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية، مضيفا أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية (سكن مصر - إسكان اجتماعي).

 وأكد الهجان، أن التجمع العمراني الجديد سوف يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل متنوعة لأبناء المحافظة فضلا عن دوره في تخفيف التكدس السكاني بوسط مدينة قنا حيث من المقرر أن يستوعب نحو 550 ألف نسمة أي ما يعادل 16% من التعداد السكاني الحالي للمحافظة، لافتا إلى أن التجمع العمراني الجديد يتمتع بالعديد من المميزات التي تمثل عامل جذب للسكان كوقوعه على شبكة طرق إقليمية تربطه بمختلف المحافظات (قنا - القاهرة الصحراوي الغربي - قنا - أسوان الصحراوي الغربي) فضلا عن قربه من مدينة قنا الأم حيث يبعد 8 كيلومترات وكذا توافر بنية أساسية متميزة به.

 

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