محافظ الغربية يطلق اسم "الشهيد عبدالحميد الماحي" على مدرسة بالجعفرية

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة، بموافقته على إطلاق اسم شهيد الوطن النقيب "عبدالحميد الماحي" على إحدى مدارس قرية الجعفرية مسقط رأسه تخليدا لدوره البطولي في حفظ أمن واستقرار الوطن.

كما وجه صقر، مدير الإدارة المركزي، اللواء ناصر أنور طه بالضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز كافة الآليات اللازمة لتنفيذ الجنازة العسكرية لجثمان الشهيد عقب وصوله إلى القرية من شبه جزيرة سيناء، والتنسيق مع العميد صلاح حسن المستشار العسكري والقيادات الأمنية بمديرية الأمن بالمحافظة.

ومن المرجح أن يتقدم مراسم الجنازة العسكرية كل من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة، والعميد صلاح حسن المستشار العسكري، واللواء ناصر أنور طه مدير الإدارة المركزية واللواء ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة ولفيف من الشخصيات العامة.

واتشح أهالي وأقارب الشهيد حزنا على استشهاد نجلهم في إحدى العمليات الإرهابية في سيناء والتي تسبب في تفجير مدرعة شرطة في دروب صحراء، كما طالبوا عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والدفاع، بالضرورة القصاص لدماء نجلهم ودحر كافة البؤر الإرهابية في سيناء.

وكانت العلاقات العامة بديوان المحافظة، أعلنت أن الموعد المقرر لإقامة وتدشين صلاة الجنازة على الشهيد عقب الانتهاء من صلاة الجمعة وتقديم محافظ الإقليم لواجب العزاء لأسرة الشهيد عقب دفنه بمقابر العائلة.