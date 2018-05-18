ضبط 960 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الصحة، من ضبط كمية مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل محل بالغردقة.

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط 960 عبوة "طلاء أظافر، وكريمات، وشامبو، وبلسم" منتهية الصلاحية، داخل محلات بيع منتجات التجميل بالغردقة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5692 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

وتمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط عامل سوبر ماركت بمنطقة السنترال السياحى أول الغردقة، لبيعه "سجائر" أزيد من التسعيرة الجبرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 323 جنح أ . د. ط قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة، وتم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا عدم إعلان عن أسعار.