واشنطن تتهم جيش الكاميرون بعمليات "اغتيال"

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان رسمي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، اليوم، حكومة الكاميرون بتنفيذ عمليات "اغتيال محددة الاهداف" في المناطق التي تشهد اضطرابات، كما اتهمت الانفصاليين المسلحين من الاقلية الناطقة بالانكليزية "بقتل دركيين" و"خطف موظفين".

وقال سفير الولايات المتحدة في الكاميرون، بيتر هنري بارليرين: "حدثت اغتيالات بأهداف محددة من جانب الحكومة إضافة إلى عمليات اعتقال بدون إمكانية الحصول على مساعدة قانونية أو لقاء العائلات أو الصليب الأحمر، إلى جانب إحراق ونهب قرى".

واتهم السفير الأمريكي أيضًا الانفصاليين بارتكاب "عمليات قتل استهدفت دركيين وخطف موظفين وإحراق مدارس".