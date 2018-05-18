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الوطن

المتهم الرئيسي في عصابة الاتجار بالأعضاء بالأزبكية يرشد عن طبيب ومعمل

منذ 53 دقيقة
كتب: محمد سيف
المتهم الرئيسي في عصابة الاتجار بالأعضاء بالأزبكية يرشد عن طبيب ومعمل

صورة أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية، عن أن المتهم الرئيسي في عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية المقبوض على أفرادها في الأزبكية، اعترف أنه يعمل لصالح طبيب يدعى "تامر. ز" رئيس قسم زراعة الكلى بأحد المستشفيات بالمعادي، عن طريق وسيط يعمل موظفا بالمستشفى نفسه، وتقاضيه عمولة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متبرع، وأنه يصطحب المتبرعين لمعمل الطبيبة "ميرفت. أ" بالدقي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

كانت مباحث القاهرة ألقت القبض على عصابة للاتجار في الكلي بالأزبكية لاستقطاب الباعة الجائلين في ميدان رمسيس وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، ورصدت الشرطة تحركات اثنين من أعضاء العصابة وهما "نجار مسلح وعامل" وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع "جزار" وصادر ضده حكم بالسجن 15 سنة في قضية اتجار بالأعضاء البشرية.

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