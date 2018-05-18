سمسار عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية يعترف ببيع كليته منذ 10 سنوات

قال سمسار عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية في الأزبكية، إنه باع كليته منذ 10 سنوات بمعرفة الطبيب "تامر . ز" رئيس قسم زراعة الكلى بأحد المستشفيات بالمعادي، مضيفًا أنه يزاول نشاطه في تجارة الأعضاء بعد بيع كليته.

واعترف المتهم باستقطاب 4 أشخاص لبيع الكلى وأنهم موجودون بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة تمهيدًا لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

كانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عصابة للإتجار في الكلى بالأزبكية لاستقطاب الباعة الجائلين في ميدان رمسيس وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

ورصدت الشرطة تحركات إثنين من أعضاء العصابة وهما "نجار مسلح وعامل" وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع "جزار" صادر ضده حكم بالسجن 15 عامًا في قضية إتجار بالأعضاء البشرية.