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الوطن

السفير الروسي لدى لندن: سكريبال شخص حر ونأمل في لقائه

منذ 53 دقيقة
كتب: وكالات
السفير الروسي لدى لندن: سكريبال شخص حر ونأمل في لقائه

سكريبال

أعرب السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو، عن سعادة موسكو إزاء خروج الضابط السابق للاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال من المستشفى، وأكد أنه يأمل في اللقاء به.

وذكر السفير، في أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه بإمكان سكريبال كمواطن روسي رفض الخدمات القنصلية من قبل بلاده، لكن عليه الإعلان عن ذلك شخصيا، كي يقتنع الدبلوماسيون الروس أنه على قيد الحياة وفي صحة جيدة وليس في حاجة إلى مساعدة.

وأشار ياكوفينكو، إلى أنه لا يعد سكريبال الذي سبق أن أدين في روسيا بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، خائنا، مضيفا أن الضابط السابق شخص حر وسويت جميع مشاكله مع الحكومة الروسية.

وشدد السفير على أن بريطانيا لا توفر للطرف الروسي الوصول إلى المعطيات في قضية سكريبال الذي تدعي لندن أنه وابنته يوليا تعرضا للتسميم في مدينة سولزبري.

وأعرب السفير، عن أسف روسيا لاعتماد المشرعين البريطانيين عشوائيا على تصريحات المخابرات وعدم ثقتهم بالبراهين الروسية التي تستند إلى القانون الدولي.

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