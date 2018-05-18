عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المسجد الاقصى بالجمعة الأولى من رمضان

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، الصلاة، في أول جمعة من رمضان، في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بعد سماح السلطات الإسرائيلية لآلاف من الفلسطينيين بالقدوم من الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم سلطة الأوقاف، التي تدير الموقع، إن حوالي 120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد.

والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

يقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها هي عاصمتها "الأبدية والموحدة" بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وسمحت السلطات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بدخول القدس من أجل أداء الصلاة. ولم يتم فرض أي قيود على دخول النساء بينما منع الرجال دون سن الأربعين من دخول المدينة المقدسة.

وقدمت ريما سليمان من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى حاجز قلنديا العسكري قرب القدس، صباح الجمعة، تمهيدًا لزيارة المسجد الأقصى.

وقالت: "لم أذهب إلى الاقصى منذ رمضان العام الماضي. أتيت مرة واحدة وهي المرة الوحيدة التي سمحت لي (قوات الأمن الاسرائيلية) بالدخول وكانت في رمضان".