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الوطن

ضبط 4750 صاروخ ألعاب نارية وعبوات مياه غازية مجهولة المصدر بالغربية

اليوم PM 06:02
كتب: أحمد فتحي
ضبط 4750 صاروخ ألعاب نارية وعبوات مياه غازية مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة 4750 صاروخ ألعاب نارية وعبوات مياه غازية مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة، لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على الأسواق على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "ياسمين. م. ع"، 71 سنة، صاحبة محل بقالة بمنطقة الجمهورية بثان المحلة مقيمة بذات الناحية وبحوزتها 3000 صاروخ ألعاب نارية محدثه للصوت والشرر في المحضر رقم 6909 جنح قسم ثان المحلة 2018 ميلاديًا.

كما ضبط "ناصر. ج. ك"، 50 سنة، صاحب محل بقالة بطريق سكة زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته 40 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك في المحضر رقم 6910 جنح قسم ثان المحلة 2018 ميلاديًا.

كما ضبط "عماد. ع. ن"، 53 سنة، صاحب محل أدوات صحية بشارع توت عنخ آمون، ثان طنطا مقيم شارع سلامة حجازي بدائرة القسم بحوزته 1000 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر في المحضر رقم 696 جنح أ د ط قسم ثان طنطا 2018 ميلاديًا.

كما ضبط  750 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر بحوزة مجهول صاحب فرش بمنطقة القرشى ثان طنطا فر هاربا أثناء مشاهدة سيارة الحملة في المحضر رقم 13011 جنح قسم ثان طنطا 2018 ميلاديًا.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع المشار إليها.

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