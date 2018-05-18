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الوطن

حبس تاجر مواشي وعاطل تسببا في مقتل عامل بشبين القناطر

منذ 45 دقيقة
كتب: حسن صالح
حبس تاجر مواشي وعاطل تسببا في مقتل عامل بشبين القناطر

مديرية أمن القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على تاجر مواشي وعاطل لقيامهما بضرب عامل في مشاجرة بينهما مما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقله إلى مستشفى شبين القناطر العام، وفرا المتهمان هاربان، ونجحت القوات في ضبطهما وأحيلا للنيابة، التي وجهت لهما تهمة ضرب أفضى إلى الموت، وقررت حبسهما 4 أيام على زمة التحقيقات

وكان العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة بناحية طحانوب دائرة شبين القناطر ووجود متوفى.

جرى إخطار اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الأهالي قاموا بنقل المجنى عليه إلى مستشفى شبين القناطر ولقى مصرعه فور وصول المستشفى وهروب الجناة.

جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "فهد. ع"، 26 سنة، تاجر مواشي، و"خالد. م"، 48 سنة، عاطل، تشاجرا مع المجني عليه بسبب خلافات بينهما، وقام بضربه باله حادة مما أسفر عن وفاته، وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما واعترفا بارتكابهما الواقعة وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما.

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